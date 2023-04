Se confirma spinn off de Game of Thrones "AEGON’S CONQUEST"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva precuela de "Game of Thrones" sobre la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen se está discutiendo activamente en HBO, según ha podido saber Variety exclusivamente de fuentes.

Como el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, actualmente no hay ningún escritor adjunto, aunque las fuentes dicen que la búsqueda está en marcha ya que HBO está ansioso por avanzar y desarrollarlo. Las fuentes también dicen que puede haber un componente de largometraje en el proyecto, es decir, HBO y Warner Bros, producirían un largometraje que luego conduciría a la posible serie, aunque los planes siguen cambiando en este momento.

¿De qué tratara esta nueva serie precuela de HBO?

El programa contaría la historia de cómo Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos en Westeros con la excepción de Dorne. Al hacerlo, Aegon I se convirtió en el primer rey de Westeros, el primero en sentarse en el Trono de Hierro y el fundador de la Dinastía Targaryen. Esos eventos tuvieron lugar aproximadamente 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

Una serie ansiada pero que está en sus primeras etapas:

Aunque por el momento señalan que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas y aún no se ha contratado a un escritor para que trabaje en el guión de la misma, al menos ya se ha iniciado con la búsqueda de uno para comenzar lo más pronto en avanzar con este proyecto y darle forma.

Aclaran que también existe la posibilidad de una película para unir con serie:

Además, se ha discutido la posibilidad de producir una película que llevaría a la serie, pero los planes están en una etapa temprana. Según Hollywood Reporter, HBO tiene planes de iniciar los guiones a finales de 2023 e iniciar grabaciones a mediados de 2024.

HBO ha estado trabajando en varias series ambientadas en el mundo de George R.R. Martin después del éxito de Game of Thrones.

Así como que HBO está trabajando en posibles precuelas:

Sin embargo, solo House of the Dragon ha avanzado hasta la fecha, y se estrenó en agosto de 2022, renovándose para una segunda temporada en menos de una semana después de su lanzamiento.

Se habla de otras precuelas en desarrollo como “The Long Night”, “Snow”, “Nymeria” y “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

La expansión del mundo de Game of Thrones y la posible conexión con una película no sorprende, ya que el programa sigue siendo uno de los activos más valiosos de la biblioteca de Warner Bros Discovery.

Con información de “Variety” y “Notigram”.