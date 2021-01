Se complica salud de la abuelita de Thalía; autoridades inspeccionan asilo

CIUDAD DE MÉXICO.-Laura Zapata reveló que la salud de su abuela, Doña Eva Mange, sigue delicada; sin embargo, la madrugada de este martes vivió uno de los momentos más difíciles luego de que la señora de 103 años de edad no recibiera los medicamentos necesarios para mitigar el dolor que le producen las escaras que tiene en su cuerpo, las cuales surgieron durante su estancia en un asilo.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz denunció: “mi abuela pasó la noche en 1 grito. La Dra. externa ordenó 1 gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron pues necesitaban esto en un correo por escrito. La Dra. Familiar de aquí no responde, Directora-dueña tampoco. Todos han quitado la fotografía de sus perfiles”.

En otro mensaje, la hermana de Thalía reveló que además de esta lamentable situación, otra persona de la tercera edad que tenía los mismos daños en la piel que su abuela, ya falleció.

1.- Buenos días. Comento: mi abuela pasó la noche en 1 grito. La Dra externa ordenó 1 gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron pues necesitaban esto en un correo por escrito. La Dra Familiar de aquí no responde, Directora-dueña tampoco. Todos han quitado �� — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 26, 2021

“El Dr. responsable no viene, no está presente. Me han cortado el wifi, ayer dejaron a licenciada que hacía diligencia para @FiscaliaEdomex fuera 4 horas y no recabaron mi firma y obvio no se logró la diligencia. Y lo más triste, murió la otra paciente que tenía escaras. La sacaron el sábado y ayer lunes murió en la mañana con los suyos. Esto está sucediendo aquí”, declaró.

Finalmente, Laura Zapata dio a conocer que después de su denuncia legal por fin acudieron las autoridades pertinentes a examinar el asilo.

Se está practicando en este momento aquí en la Residencia donde estamos, una inspección con las diferentes dependencias de Gobierno que deben atender el tema.

Están presentes:



*COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL*

Edwin Michel Suárez Becerril.

Ricardo Carbajal Quinto. �� — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 26, 2021

“Se está practicando en este momento aquí en la Residencia donde estamos, una inspección con las diferentes dependencias de Gobierno que deben atender el tema”.

Se espera que en las próximas horas se tenga más información al respecto de estos hechos que tras la visita de la actriz al lugar han salido a la luz.