Se cansa Marimar Vega de ser agredida por otras mujeres

MÉXICO .- Marimar Vega lanzó un fuerte mensaje desde su perfil de Instagram, donde convocó a sus seguidores a respetar a las mujeres y a no normalizar las faltas de respeto de un ser humano a otro.

La actriz ha sido criticada por su relación con el argentino Horacio Pancheri, con quien lleva dos años de pareja, por lo que mostró estar cansada de los constantes insultos. “Comparto esto no por qué me afecte a mí directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mí, y en mí valor, y para nada está puesto en esas cosas.” Escribió la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió una foto donde aparece junto al actor y dedicó una palabras a dotado las personas que la han atacado. “Lo comparto porque me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas “, afirmó.

La protagonista de series como “El juego de las llaves” y “Silvana sin lana” se mostró incrédula ante el hecho de que las mujeres se critican de forma despectiva entre ellas, por lo que pidió respeto no sólo para ella, sino para todas las personas.

“¿Cómo las mujeres pueden seguirse expresando así de las mujeres? ¿Cómo seguimos pensando que decirle a alguien “ vieja”, “ fea”, “gorda “ etc... sigue estando bien o normal”, expresó Marimar Vega.

“¡NO! no está bien, no está normal ,la agresión de ningún tipo ,dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación , lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de “NORMALIZAR” las faltas de respeto de un ser humano a otro.”, escribió en su perfil la actriz mexicana.