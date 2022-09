Se cancelan conciertos de Roger Waters en Polonia tras comentarios sobre la guerra

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, canceló conciertos planeados en Polonia en medio de la indignación por su postura sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, informaron los medios polacos.

Un funcionario del Tauron Arena en Cracovia, donde Waters tenía programado realizar dos conciertos en abril, dijo que ya no se realizarán.

"El manager de Roger Waters decidió retirarse... sin dar ninguna razón", dijo Lukasz Pytko del Tauron Arena Krakow el sábado, en comentarios difundidos por los medios de comunicación polacos.

El sitio web de la gira de conciertos "This Is Not a Drill" de Waters, no incluye los conciertos en Cracovia programados previamente para el 21 y 22 de abril.

Se esperaba que los concejales de la ciudad de Cracovia votaran la próxima semana sobre una propuesta para nombrar a Waters como persona non grata, expresando su "indignación" por la postura del músico sobre la guerra en Ucrania.

Waters escribió una carta abierta a la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, a principios de este mes, en la que culpaba a los “nacionalistas extremos” de Ucrania por haber “puesto a su país en el camino hacia esta guerra desastrosa”. También criticó a Occidente por suministrar armas a Ucrania, y culpó a Washington en particular.

Waters también ha criticado a la OTAN, acusándola de provocar a Rusia.

