Se arrepienten de no voltear las sillas

Desde Navojoa, Sonora, al escenario de “La Voz Azteca 2020” llegó una cantante que puso en alto su propio nombre.

Laura María, de 26 años, es integrante del Mariachi Sol de Hermosillo y apareció en el escenario del reality show de canto para mostrar su talento nato al interpretar “Cómo fui a enamorarme de ti”, de Marco Antonio Solís.

Aunque los cuatro coaches del programa se mostraron impresionados por su participación, ninguno volteó sus sillas; sin embargo, externaron estar arrepentidos de no haberla elegido por no tener suficientes cupos o espacios en sus equipos.

“Yo sé que esto que te diré no te sirve de consuelo, pero cantaste extraordinariamente bien. A cada uno de nosotros nos queda bien poquito, un sitio o puesto y debemos ser muy rigurosos y cuidadosos a la hora de aceptar un cantante nuevo porque no nos quedan casi cupos. Te tocó venir a cantar justo cuando ya terminamos de armar nuestro equipo”, expresó Ricardo Montaner.

Christian Nodal, también de Sonora, felicitó a la joven cantante por su extraordinaria participación y el haber acudido a las Audiciones con un traje de mariachi.

“Qué bonito que portes el traje de mariachi, que bonito que representes a Sonora de esa manera, me pesa en el alma no haber volteado, de corazón te digo que no te rindas, y esto no tiene que poner una pausa en tu carrera musical. Lograste que México te escuchara, pusiste el nombre de Sonora en alto, y ahora solo queda que llegue el momento oportuno”, comentó Christian.

Al momento de despedirse Laura y abandonar el escenario, Ricardo Montaner se mostró afligido.

“Me arrepiento de no haber volteado mi silla”, le comentó a Belinda, quien le contestó: “Yo también”.