Se agota el vino 'Tasha' de Natti Natasha

Miami. - Tras la prevento que resultó un éxito del nuevo vino ''Tasha'' de la reguetonera Natti Natasha, se agotó en menos de un día, según la artista.

Siempre he estado enamorada del champán y los vinos espumosos”, expresó Natti, y agregó: “pero me esforcé por encontrar un producto existente que represente quién soy. En lugar de asociarme con una marca que no coincidía con mi personalidad, decidí dar el paso y crear mi propio vino desde cero"