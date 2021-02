¡Se acabó el misterio! Muestran a Daft Punk sin sus cascos

ESTADOS UNIDOS.- Daft Punk es tendencia en redes sociales luego de que el dúo de música electrónica anunciara el fin de su carrera luego de 28 años.

Aunque no dieron los motivos de su separación, sí publicaron un video llamado “Epílogo” donde confirmaban el final de su trayectoria.

Los dos artistas Thomas Bangalter y Guy-Manuel de HomemChristo no sólo se caracterizaron por éxitos musicales como “One more time”, “Get Lucky”, “Harder, Better, Faster Stronger”, y más, sino por ese sello de siempre aparecer en el escenario y sus videos musicales con cascos que ocultaban sus rostros.

Sin embargo, con el final de Daft Punk, parece que también llegó el final del misterio, pues en redes sociales varios internautas publicaron fotografías antiguas que mostraban cómo es que lucen realmente los integrantes del dúo musical.

Puedo morir en paz, al fin conocí el rostro de quienes se esconden detrás de los cascos de Daft Punk ���� pic.twitter.com/LIu3BVPGdu — Ssanhuezal�� (@ssanhuezall) February 22, 2021

Daft Punk lanzó cuatro álbumes de estudio a lo largo de 28 años de carrera: “Homework” (1997), “Discovery” (2001), “Human After All” (2005) y “Rando Access Memories” (2013).

Adicionalmente, lanzaron discos de gira como lo fueron “Daftendirektour” (1997) y “Alive” (2006).