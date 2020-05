Scott Disick ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias

ESTADOS UNIDOS.- El modelo Scott Disick, conocido por haber mantenido una relación amorosa con Kourtney Kardashian y con quien procreó tres hijos, se encuentra en rehabilitación por abusar del consumo de drogas.

Medios de comunicación estadounidenses confirmaron que la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” ingresó a un centro de rehabilitación en Edwards, Colorado, la semana pasada.

Es cierto. Scott se registró la semana pasada. Recibió mucha orientación de Kourtney y ella exigió que recibiera ayuda. Las cosas han estado mal las últimas semanas y Kourtney no lo permitirá cerca de los niños a menos que reciba tratamiento", comentó una fuente cercana a la familia.

Anteriormente Scott había tenido problemas con el abuso de sustancias, pero había estado sobrio durante los últimos años.

La última vez que el empresario buscó tratamiento fue en 2017 después de que, según los informes, fue hospitalizado.

Una fuente le comentó al medio de comunicación E! que su actual pareja Sofía Richie, ha tenido un impacto positivo en la salud y la sobriedad de Scott.