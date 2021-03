Scott Disick aceptó que su relación con Sofía Richie terminó por su ex, Kourtney Kardashian

LOS ÁNGELES, California.- Tras la ruptura con su novia Sofía Richie, el empresario Scott Disick reveló en el último episodio de Keeping Up With The Kardashians que una de las cosas por las que su relación no funcionó fue por su relación con la madre de sus hijos.

El portal Daily Mail publicó este miércoles que la expareja de Kourtney Kardashian, con quien tiene tres hijos, confesó en el reality familiar que sus instintos de mantener a flote la relación extinta con la hija del cantautor, Lionel Richie, no se pudo realizar por la sombra de Kourtney.

Scott se dijo convencido de que Sofía tenía razones suficientes para sentirse desplazada por Kourtney y estar siempre en segundo plano, ya que se dio cuenta de que el amor que sentía Scott por su exmujer era más fuerte que el que tenía por ella.

Y no sólo porque en alguna ocasión Disick dijo que Kourt era el amor de su vida, sino que, además, tiene una muy buena relación con la familia de sus hijos y su expareja, situación que es muy difícil de comprender para cualquier persona que esté del lado contrario.

No sé, yo creo que mucha gente llega a nuestras vidas pensando que todo va a ser más fácil de lo que realmente será. Estar conmigo... Creo que yo siempre tendré una mochila muy pesada en mis espaldas. Verdaderamente no es fácil para la otra persona que nos veamos todos los días, que trabajemos juntos y que seamos amigos", explicó Scott en una conversación con Kourtney.

El yerno favorito de Kris Jenner asegura que a pesar de todo, no se arrepiente de nada ni pretende cambiar sus prioridades, ya que siempre ha dicho que lo principal en su vida son sus hijos.

"Puede que yo no estuviera dispuesto tampoco si la situación fuera al revés. Pero yo siempre he dejado claro que mi prioridad son mis hijos, mi vida con ellos, y también diría que cuidar de ti se encuentra entre esas prioridades", sentenció.

Scott dejó muy claro el mensaje para aquellas mujeres que deseen apostar por conquistar el amor de un hombre que ya estuvo casado, que tiene hijos y que lo más importante para él son ellos.

Por lo pronto, Kourtney, de 41 años, parece que está de lo más feliz con una relación que se dio a conocer poco antes de San Valentín con quien fuera su amigo desde hace varios años, Travis Barker, de 45 y baterista de la banda Blink 182.