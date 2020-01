Scott Derrickson renuncia a dirigir la próxima película de 'Doctor Strange'

ESTADOS UNIDOS.- Scott Derrickson ha renunciado a dirigir ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, sin embargo, Derrickson seguirá siendo un productor ejecutivo del proyecto, según información de Variety.

"Marvel Studios y Scott Derrickson se separaron amigablemente en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ debido a diferencias creativas", dijo Marvel en un comunicado a TheWrap. "Derrickson seguirá como productor ejecutivo y seguimos agradecidos con Scott por sus contribuciones a la MCU".

Los detalles de la película aún están en secreto, pero durante la presentación de Marvel en la Comic-Con 2019 de San Diego, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que la secuela de "Doctor Strange" será "la primera película de miedo de MCU". Pero Feige bromeó: "Es va a ser PG-13 y te va a gustar! ”El prometedor guionista Jade Bartlett escribió el último borrador de“ Doctor Strange in the Multiverse of Madness” para Marvel Studios.

También se reveló durante el panel que la serie de Disney + "WandaVision" conducirá directamente a los eventos de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", y Elizabeth Olsen aparecerá en ambos.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se lanzará el 7 de mayo de 2021 y la producción comenzará este mayo.