Scooter Braun rompe silencio sobre situación con Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- Desde que Taylor Swift dio a conocer la problemática situación que mantiene con Scooter Braun, el productor ha optado por permanecer en silencio sobre el asunto hasta ahora.

Según información de E! News, él reconoció en la Conferencia de la Industria del Entretenimiento de 2019, copatrocinada por Variety y la Cámara de Comercio de Hollywood. "No he hablado de esto en seis meses. Ni una sola vez. No he hecho una declaración al respecto".

Scooter revela su creencia de que abordar públicamente la situación no hará nada para ponerle fin.

"Creo que vivimos en una época de división tóxica y de personas que piensan que las redes sociales son el lugar apropiado para airearse mutuamente y no tener conversaciones. Y no me gusta que los políticos lo hagan. No me gusta No me gusta que nadie lo haga”. "Si eso significa que tengo que ser el malo más tiempo, seré el malo más tiempo, pero no voy a participar".

Scooter también revela que quiere sentarse y tener una discusión de "puerta cerrada" con Taylor para resolver sus problemas. Señala que cree que gran parte de la controversia se deriva de las "malas comunicaciones", que no discutirá porque no quiere "agregar a la narrativa".

A pesar de su deseo de poner fin a esta saga, dice que este drama le está pasando factura personalmente. "Es difícil, porque puedo manejarlo con bastante facilidad, pero cuando se trata de un lugar donde hay amenazas de muerte y se llama a las oficinas y se amenaza a las personas... se ha salido de control", comparte. "En este momento estamos en un momento aterrador en el que las personas dicen cosas y luego las personas pueden no tener la mentalidad correcta y hacer cosas realmente horribles. Y estamos incitando todo esto al continuar estos argumentos en público. Solo tenemos que irnos a puerta cerrada y ver si podemos mantener una conversación. Y si no estamos teniendo conversaciones, entonces no creo que podamos encontrar una solución”.

Sus comentarios llegan solo días después de que Swift anunció que se le negó el derecho a cantar su música antigua en los American Music Awards de 2019. Afirmó en una declaración larga y emotiva que Scott y Scooter le dijeron "me permitirán usar mi música solo si hago estas cosas: si estoy de acuerdo en no volver a grabar versiones de mis canciones el próximo año y también le dije a mi equipo que tengo que dejar de hablar de él y de Scooter Braun".

Luego les pidió a sus admiradores que "dejaran que Scott Borchetta y Scooter Braun supieran cómo se siente al respecto", lo que tuvo el efecto involuntario de hacer que los fanáticos enviaran mensajes amenazantes a ambos hombres.