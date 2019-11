Scooter Braun manda contundente mensaje a Taylor Swift

LOS ÁNGELES, California.- Después de 6 meses de tratar de no participar en una ‘’guerra cibernetica’’, Scooter Braun no aguantó más las amenazas de muerte y decidió mandarle un contundente y directo mensaje a Taylor Swift mediante sus redes sociales.

El productor señala que las declaraciones de Taylor Swift contra él y el sello Big Machine Records han puesto a toda su familia en peligro extremo, y las amenazas de muerte se han vuelto tan intensas que decidió hacerlo público, rogándole a Taylor que se siente con él y resuelva su conflicto.

Scooter publicó su declaración en medio de la noche después de que algo sucedió. Señaló que ha habido numerosas amenazas de muerte dirigidas a su familia, pero algo aún más siniestro e inminente le hizo romper su silencio. "Llegué a casa esta noche para encontrar que mi esposa había recibido una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos”.

Por si fuera poco, recibió una amenaza que dejaría a cualquier persona perpleja: "Hola, ¿por qué no mueres con tus hijos? Voy a comprar un arma para que te disparen en la cabeza".

Debido a esto, Scooter se dirigió directamente a Taylor para decirle: "Asumo que esta no era tu intención, pero es importante que comprendas que tus palabras tienen una enorme carga de peso y que su mensaje puede ser interpretado por algunos de diferentes maneras".

Luego pide a Taylor que se siente, donde ella quiera, y que resuelva la situación. Él dice que él y Big Machine nunca intentaron bloquearla para que no cantara nada en los AMA del domingo.

"Muchos me han dicho que una reunión nunca sucederá, ya que no se trata de la verdad o la resolución, sino de una narrativa para usted. Espero que este no sea el caso", señaló. Hasta el momento Taylor no ha respondido nada.