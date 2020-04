"Savage", la nueva colaboración de Beyoncé con Megan Thee Stallion

Beyoncé se ha unido a la rapera Megan Thee Stallion en el remix de "Savage", una de las canciones más escuchadas del momento y que destinará los beneficios recaudados por la nueva versión a causas benéficas por la crisis del coronavirus.

La canción original, publicada hace apenas un mes, se ha convertido en un tema viral durante la cuarentena gracias a una coreografía imitada por miles de usuarios de la red social TikTok y ahora las dos artistas han aprovechado el éxito para ayudar a los más desfavorecidos en su ciudad natal, Houston (Texas, EE.UU.).

De hecho, Beyoncé hace referencia en sus estrofas a TikTok y a otra red social muy comentada en la actualidad, OnlyFans.

Mueve las caderas cuando baila en TikTok, en ese tiempo demoníaco ella podría comenzar un OnlyFans (Hips TikTok when dance, on that demon time she might start an OnlyFans)", dice la autora de "Crazy in Love" en un verso que ha inundado de comentarios las redes sociales.