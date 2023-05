Sasha Sokol afirma que tardó 38 años en entender lo que sufrió

Ciudad de México.- Sasha Sokol se manifestó sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

La artista se sinceró en una entrevista para el diario El País, en donde la ex Timbiriche contó cómo fue su relación con el productor y cómo superó el trauma.

Si bien, Sasha relató que conoció a Luis en 1984 cuando él era director artístico de Televisa y ella estaba en Timbiriche. De acuerdo a la cantante, el productor la manipuló y la convenció de que estaban enamorados, aunque en realidad se aprovechó de su inocencia y vulnerabilidad.

Cuando tenía 14, 15 o 16 años no tenía las herramientas para defenderme. Pero ahora que me doy cuenta de lo que pasó, no podría verme a mí misma en el espejo si no lo nombro. Al poner un límite, no se lo puse a Luis, me lo puse a mí misma, porque cada vez que él hablaba de mí, me revictimizaba. Y usé su apellido para decirlo: 'Luis de Ya No. Basta'. Luego, él sube un comunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente, ¡¡hazme el favor!!. Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces, decidí demandar. Vamos a ver qué dice la ley"

Dijo la cantante.

Controlada en todo momento

La artista también reveló que Luis de Llano, quien la aisló de su familia y sus amigos, la controlaba en todo momento. Además, le prohibió hablar del tema con nadie y le mintió sobre su edad, diciéndole que tenía 29 años cuando en realidad tenía 39.

“¿Tú sabes la cantidad de mentiras los dos primeros años para que en mi casa no se dieran cuenta? La mentira te aísla de una forma tenaz. También empecé a mentirles a mis amigas del grupo. De la noche a la mañana pasé de ser una niña normal, que jugaba, a ser una femme fatal que ocultaba cosas a todo el mundo”.

Además, Sokol reveló lo difícil que le resultó poner punto final a la relación que mantuvo por varios años con el productor.

“Me costó mucho trabajo terminarla, precisamente por el poder que él tenía, no nada más en la industria, sino que era mi representante y productor. No sabía qué me iba a pasar, si iba a seguir teniendo carrera, si podría seguir cantando. Luis, hasta mediados de los 90 y 2000 era el productor estrella de la música en este país. A la distancia reconozco que tuve mucho valor para terminar esa relación con 17 años. Creo que no dimensioné lo que estaba haciendo, si lo hubiera dimensionado quizá no me hubiera atrevido a romper. Lo que es cierto es que mi segundo disco no tuvo ni de cerca el mismo éxito que el primero, que contó con su apoyo”, aseguró.

La denuncia

La cantante explicó que decidió denunciar públicamente a Luis de Llano el pasado 8 de marzo del 2022, Día Internacional de la Mujer, después de escucharlo mentir en una entrevista sobre la relación que mantuvieron, pues según la artista, De Llano intentó minimizar los hechos y presentarse como una víctima.

“Cuando denuncias te sientes atada irremediablemente a tu agresor. Pero no podía no hacerlo, me tardé 38 años en atreverme a ver lo que me pasó. Ojalá el abuso hubiera terminado en el 88, pero sigue sucediendo hoy. Cada vez que habla de mí, es una forma de abuso. Si esto se limitara a lo que sucedió hace tres décadas, ¿crees que hablaría con el dolor con el que hablo hoy?. La relación de abuso no termina cuando deja de haber contacto sexual”, concluyó.