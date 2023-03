Sasha Sökol recuerda que hace un año inició su proceso contra Luis de Llano

Ciudad de México.- Sasha Sokol recordó en el Día Internacional de la Mujer cuando aceptó que había tenido una relación con Luis De Llano.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”, inició su mensaje la cantante a través de Twitter.

Las artista reconoció que en su camino la han apoyado personas que creen en su historia, aunque mencionó que aún faltaba por hacer para que la sociedad respaldara a las personas que viven una situación como la de ella.

En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”

Declaró.

Enfrenta la vergüenza

Sincerándose sobre todo lo que ha experimentado en este año, Sasha recalcó: “He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”.

Finalmente, la intérprete mexicana expresó: “Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes reflexiones: Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor”.

Su relación de De Llano

Como se recordará, Sasha formó parte de la banda Timbiriche, agrupación con la que alcanzó la fama y que era representada por Luis de Llano.

Hace un año, la cantante demandó al productor por daño moral, luego de que reconoció “la existencia de una relación romántica con una niña 25 años menor en un contexto de total asimetría”.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, ¿es que termina lo tóxico que trajo consigo?”, escribió en ese momento la artista.