Sasha Calle revela detalles sobre su interpretación de Supergirl en "The Flash"

CIUDAD DE MÉXICO.- "The Flash" es una de las películas de superhéroes más esperadas de este años tras las múltiples sorpresas que promete albergar el primer largometraje del velocista escarlata; sin embargo, muchos aficionados también esperan con mucho entusiasmo la introducción de Supergirl, interpretada por Sasha Calle.

Durante una conferencia de prensa, el director Andy Muschietti y la actriz compartieron detalles sobre la producción de la cinta y la participación de Calle como la heroína de DC Comics, Supergirl, quien supone ser la prima de Kal-El, mejor conocido como Superman.

A pesar de no haber revelado información sobre la trama para evitar spoilers, Muschietti afirmó que Supergirl será una de las compañeras de Barry Allen, "The Flash", durante su travesía temporal por evitar una catastrófe en el multiverso de DC.

De acuerdo con la actriz, el personaje posee una gran evolución durante toda la película, pues al principio se encuentra en una situación bastante lúgubre, por lo que tendrá que luchar para salir de ella y ayudar a los demás.

Al principio Andy me llamó a la mitad de la trayectoria y me dijo '¿te cortarías el pelo?' y yo dije '¡sí, cortenme el pelo de una!'", confesó Sasha.

Andy me mostró el arte y me dijo '¿se va a cortar el pelo?' y yo 'Andy, pero es que me han colocado tantas pelucas, que de pronto no es necesario', pero él me miró con ojitos dulces y el dibujo y dije que sí".