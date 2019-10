Sarita envía mensaje a José José

TIJUANA.- Mientras en México se realiza el adiós a José José con la mitad de las cenizas de su cuerpo, su hija Sarita le escribió un mensaje a su padre en Instagram.

Acompañado de una Foto donde ella monta un caballo y el llamado Príncipe de la Canción lo guía, la hija menor del intérprete le agradece nuevamente su luz.

Ahora junto a los abuelos cantas en el reino de los cielos, ahora serás ese ángel que siempre estará conmigo, escribió.

Quien ha sido señalada por el comportamiento y decisiones sobre la muerte de José José, llamó de nuevo la atención de los cibernautas en pleno festejo fúnebre, pues ella no acudió a la capital mexicana.

“No voy a negar que me he llenado de temor, pero tú me enseñaste a ser un gladiador”.