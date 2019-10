Sarita embrujó a José José para manipularlo: Anel

MÉXICO.- Pasan los días y la muerte de José José sigue siendo noticia, pues se ventila información de lo que fue la vida de "El príncipe de la canción".

Y es que ahora, su exesposa Anel dijo que Sarita embrujó al cantante.

La actriz Anel Noreña, que estuviera casada con José José por 28 años, reveló que Sarita, la hija menor del cantante embrujó a José José para robarle y aprovecharse del sus bienes.

“Luego la hija de Sara también le robó, lo embrujaba para manipularlo”.

Lo anterior lo reveló durante el programa de Maxine Woodside, además también contó que su personaje en la serie de José José fue retratada como una villana, por lo que demandará a la productora, por utilizar su nombre completo sin su permiso, y que desconoce quien se quedó los millones recaudados tras la serie biográfica del cantante.

“Esa Anel que pusieron no era yo. Fue un personaje. Lo que está muy mal hecho, es que hayan utilizado mi nombre y apellidos. Eso sí va a tener una consecuencia. En todo momento que me podían echar frijoles me los echaban”.

Ya para finalizar la entrevista, Woodside pidió a Anel mandar un mensaje a Sarita, pero la actriz solo se limitó a mandarle bendiciones y recalcar que hizo muy mal en alejar a su padre de la gente que lo estimaba.

Noreña, quien se mostró como mujer de mucha fe y apegada a Dios, considera que lo ocurrido entre los hijos del fallecido cantante, pueda ser buen momento para que restauren sus vidas.

Sin embargo, aunque los hermanos José Joel, Marysol y Sarita ‘ya se reconciliaron’, las acusaciones contra la hija menor de José José continúan.