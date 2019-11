Sarita Sosa le estaría siendo infiel a su marido… ¡con su cuñado!

MÉXICO.- Tras la muerte de José José, la que quedó bajo el ojo público es su hija menor, Sarita Sosa. Y luego de los problemas que enfrentó con sus hermanos mayores por los restos de su famoso padre, ahora se ha dado a conocer que la joven mantendría un amorío con su cuñado.

Una persona que trabajó en casa del “Príncipe de la Canción” en Miami reveló a una publicación que Sarita Sosa no solo se ha portado mal con José Joel y Marysol Sosa, sino también con su esposo Yimmy Ortiz.

De acuerdo a la fuente, Sarita fue la que propició la cercanía con el hermano de su esposo y quien le pidió a Yimmy que lo llevara a vivir a su casa. “Yimmy es indocumentado y como tiene antecedentes penales, evita salir lo más que puede. Es más, ni licencia de conducir tiene y por eso se trajo a Miami a su hermano, para que fuera el chofer y guarura de Sarita, pero no imaginaba que le iba a salir el tiro por la culata”.

Acto seguido, reveló: “De Sarita han dicho de todo: que no tiene sentimientos, que es una manipuladora y una interesada, pero te aseguro que no hay adjetivo que alcance para describirla. Yo te puedo confirmar que Sarita le ha sido infiel a su esposo con el hermano de él, Didier. Después de que se trajo a su papá, comenzó con delirios de persecución. Llegó a tal extremo que le hizo creer a Yimmy que sus hermanos José Joel y Marysol la estaban vigilando, que le estaban mandando gente para seguirla a todos lados. Le dijo a Yimmy que era urgente que tuviera seguridad personal, alguien que la cuidara, porque Yimmy por su condición de indocumentado no podía ser de ayuda (…) le pidió que le contratara un chofer y guarura, y se le ocurrió la genial idea de que llevara a su hermano, Didier, a vivir con ellos a la casa de Homestead para hacer ese trabajo, y que así, además de ella sentirse protegida, lo ayudarían económicamente. Obviamente, el sueldo corrió por parte del dinero de José José, sin que él tuviera idea”.

Al respecto de cómo surgió la relación extramarital entre Sarita y Didier, la persona contó: “pasaban mucho tiempo solos y poco a poco comenzó a surgir una atracción enfermiza entre ellos, al tal punto que un día Sarita le puso el cuerno a Yimmy, ¡imagínate qué traición! Yimmy se quedaba de nana de su hija. Las cosas entre Sarita y Didier se pusieron más intensas cuando ella comenzó a salir de noche para disque cantar en barecitos de Miami, y daban rienda suelta a su pasión. También tenían sus encuentros cuando Sarita iba al gimnasio, al super ¡y hasta cuando decía que iba al hospital a ver a su papá! Pero eso no es todo. Sarita y Didier tenían sus encuentros íntimos ¡en la casa! Aprovechaban que Yimmy estuviera dormido o en otra habitación para fajarse, de hecho, una empleada doméstica los llegó a ver en la cocina, y por supuesto a la pobre la terminó corriendo Sarita para que no contara nada”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si Yimmy no se ha dado cuenta de esta relación entre su hermano y su esposa, la persona dijo: “No lo sé, yo creo que está tan cómodo viviendo a costa de Sarita y el dinero que ella le quitó a su papá, que no presta atención a nada más”.

Así que mientras se define quién o quiénes serán los herederos del “Príncipe de la Canción”, tal parece que Sarita Sota sigue viviendo y disfrutando de la vida que obtuvo por ser la hija menor de José José.