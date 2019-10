Sarita Sosa busca dedicarse a la música; la tunden en redes

Uno de los deseos que tuvo José José antes de morir fue que su hija menor Sarita Sosa Salazar siguiera con su carrera de cantante, al menos eso fue lo que dijo la adolescente de 24 años de edad a pocas horas del fallecimiento de su padre.



La hija de la cubana Sara Salazar, tercera esposa del intérprete de "La nave del olvido" y "No me digas que te vas" ante las cámaras de televisión de Univisión aseguró que el "Príncipe de la canción" murió en sus brazos y que antes de hacerlo le pidió no dejar los micrófonos y los escenarios.



"Me tomó de la mano y me pidió que le prometiera que iba hacer mi carrera musical", aseguró.



Pero ante la duda que si realmente ella tiene una carrera dentro de la música, en su Instagram compartió por primera vez un video en donde se le ve interpretando una canción religiosa, y es que al parecer sus tablas sobre el escenario han sido en la iglesia que acostumbra asistir.



"Desde hace muchos años estoy cantando en iglesias pero nunca he compartido nada. Ha sido una experiencia hermosa servirle. Espero les ministre la canción tal como me ha ministrado...", escribió a lado del video.



A pesar de que esta publicación ya tiene más de 15 días arriba en su red social, la joven no pudo evitar los malos comentarios de la gente que se siente molesta por haber "escondido" a José José por lo menos un año y medio antes de su lamentable fallecimiento el sábado pasado.



"Horrible ser humano, nunca tendrás el cariño de las personas", "Cantas horrible", "No porque tu papá sea el 'príncipe de la canción' significa que tu cantas...", "Predica con el ejemplo, esto es bastante hipócrita y te aseguro que dios no te lo está tomando en cuenta por lo que estás haciendo, sea lo que sea y tengas tu propia versión de las cosas no te da el derecho de privar a los hijos de José a qué se despidan de él...", son algunos de los comentarios que la gente le está dejando a la hija menor del cantante.



Y es que las cosas ya se están desbordando, desde que José Joel y su hermana Marysol se encuentran en Miami acompañados por los medios de comunicación buscando en diferentes funerarias el cuerpo de su famoso padre, el #SaritaBuitre ya se convirtió en tendencia número uno en México.



Hasta hubo uno que otro retomó un pequeño video de Horacio Villalobos quien asegura que México ya le está reclamando a Sarita con una fuerte palabra. Otros ya la tachan como el enemigo público de la nación y la ponen abajo del papá de Luis Miguel, Luisito Rey.