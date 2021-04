Sarita Sosa asegura que el testamento de su padre es inválido en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Sarita Sosa finalmente rompe el silencio luego de que se diera lectura al testamento de su padre, José José, donde nombra a su ex esposa Anel Noreña como su heredera universal.

Al parecer, a la hija menor del “Príncipe de la Canción” está tranquila a pesar del resultado obtenido el pasado lunes, pues, aunque la madre de sus medios hermanos, Marysol y José Joel, heredará toda la fortuna de su padre, a ella no le afectará en lo más mínimo.

Esto lo aseguró su abogado en una entrevista a “Suelta la Sopa”, donde expresó que el testamento leído en México no tiene validez en Florida, lugar donde falleció el intérprete de “El Triste” el 28 de septiembre de 2019.

Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, afirmó.

Esto significaría que el testamento no tiene validez porque, según la ley de Florida, la heredera universal de José José sería Sara Salazar, quien fuera su esposa desde 1995 hasta el momento de su muerte.

“Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”, refirió.

Y además, dijo que será necesario que José Joel, Marysol Sosa y Anel Noreña presenten el testamento en Florida, pues creen que puede ser inválido.

“Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además, en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”, comentó.