Sara Sosa se ríe de los ataques en México

A escasos días de que se cumplan 3 meses de la muerte de José José, Sara Sosa brindó una entrevista para aclarar algunos temas controversiales con sus hermanos mayores, Marysol y José Joel, así como los ataques que ha recibido en México por esta situación.

Al iniciar la charla con la reportera del programa Suelta la Sopa, la menor de los hijos del “Príncipe de la Canción” confesó lo triste que es no tener a su padre con ella. “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”.

Sobre la relación que tiene con Marysol y José Joel y si piensa reencontrarse con ellos tras los reclamos que le hicieron por no saber dónde se encentraban los restos del cantante, la joven dijo: “Obviamente, la relación, hay distanciamiento entre todos, pero ellos saben que el día que tengamos que platicar, si se tiene que hacer se hace”.

Al respecto del testamento del intérprete de “Almohada”, Sara Sosa confirmó que todavía no se ha leído. “En su momento se hará, no hay prisa”.

Acto seguido, se tocó el tema de los ataques en México, e incluso se mencionó la piñata que hay inspirada en ella y más que enojarse o ponerse triste, Sara comentó: “Eso da risa, da risa porque creo que mi amiga ordenó una (aquí a Miami), es que da más risa en realidad, obviamente es un tipo de bullying, pero a mí personalmente no me afecta”.

Posteriormente, la joven aseguró que la gente la juzga sin conocer todo lo que pasó, y negó tener miedo de venir a México a cobrar las regalías de su famoso padre. “En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, explicó.

Finalmente, Sara Sosa negó haber secuestrado a José José durante los últimos meses de vida del artista. “Cómo lo voy a tener secuestrado en los Estados Unidos, al menos acá eso es imposible”.