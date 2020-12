Sara Kohan habría anunciado su posible ruptura con “Chicharito” Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios días se esparció el rumor de que Javier “Chicharito” Hernández y su esposa, Sara Kohan, se estaban separando, pero el lunes pasado el “chisme” se incrementó aún más con una publicación que Sara habría hecho en sus redes sociales.

De acuerdo a lo publicado en el diario El Heraldo, la modelo australiana habría publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en la que da a entender que tiene que alejarse “de alguien”, ya que tienen pocas cosas en común y esa persona jamás cambiará.

La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir. No puede ser solo el que siembra semillas de esperanza a alguien que no se toma en serio tu conexión. Y no puedes rogarle a nadie que vea que vale la pena el sacrificio. Deja que se lo pierdan y déjalos ir porque hay quien ahí afuera que podrá ver todo. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver por qué no funcionó con nadie más”, reza el texto.