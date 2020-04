Sanz pide a los lideres del mundo se dejen de política

El cantante Alejandro Sanz pidió a los lideres del mundo a que dejen la política de lado y vean que la contingencia por el Covid-19 va más allá de eso.

“A los políticos que por favor nos dejen tranquilos un poquito sabes, que no queremos ahora y tú más y más y política que nos dejen tranquilos.

“No es el momento de estar peleando por cuestiones políticas, está es una cuestión que va mucho más allá”, consideró Sanz.

El cantante español junto a los coaches de La Voz... España, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López compartió su sentir en esta cuarentena a través de un Live por Instagram.

“La gente esta unida, no hagan por desunir eso esta muy mal, está muy feo y que lo hagan, eso lo terminará pagando, porque eso es de no tener conciencia ninguna, y que nos dejen luchar contra esto como lo estamos haciendo y vamos a salir de esta”, puntualizó el intérprete de “Corazón partio”.

Los cuatro coincidieron que sin duda recuperar los abrazos, es una de las cosas más importantes que desean, desde luego lo que viene por añadidura.

Recalcaron los cuatro artistas para Latinoamérica que se vean reflejados en ellos, y seguir todas las indicaciones para evitar la propagación del virus.

Reconocieron que si bien, en cuanto a sus carreras, el descanso es algo preciado tras sus agendas, emocionalmente no ha sido lo mejor, ya que aunque tienen tiempo de sobra, moralmente el ánimo no está al 100 y eso no quiere decir que estén a tope componiendo.

Han explorado otras facetas de su vida como la jardinería en el caso de López, Sanz ha leído mucho más y se ha reconciliado con su abuela, como le llama a su primera guitarra.