'Santo que no es visto no es adorado': Julión Álvarez prepara concierto vía streaming

TIJUANA, B.C.- Consciente de que “santo que no es visto, no es adorado”, Julión Álvarez ha sobrevivido sin plataformas digitales que reproduzcan su música a tres años de estar en la banca por su problema con Estados Unidos.

“Es una preocupación de Julión Álvarez y su norteño Banda, es fácil, las generaciones que tenían doce o trece años, ahorita ya tienen quince o diez y siete y andan enamorando, y buscan la canción para inspirarse y el que busquen y no encuentren eso va haciendo que la carreta de Julión sea, como el santo que no es visto no es adorado”, destacó el intérprete.

En conferencia de prensa virtual, el chiapaneco dijo tener una responsabilidad fuerte, ahora para su concierto del domingo 7 vía Facebook por la cuenta “Los pasos de Julión”, de manera gratuita.

“Bendito Dios a pesar de no tener plataformas y un año de pandemia en el que me retiro un poco de todo el medio, empiezo a trabajar y hemos tenido una bonita respuesta con esto del regalo de la moto”, indicó el llamado “Rey de la taquilla”.

A sus 37 años de edad, este regreso a los escenarios lo hará únicamente con su Norteño Banda, sin invitados especiales desde el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco.

Lo que sí pidió fue el apoyo, para una vez que salga su nuevo material ayudarlo a difundir.

De este material nuevo, hay 20 temas seleccionados hasta ahora con autores como Edén Muñoz de Calibre 50, Rubén Alagar, Jesús Uriarte entre otros.

Dijo tener duetos en puerta, entre los que destacan con Invasores de Nuevo León, El Fantasma, Grupo Firme de Tijuana y una sorpresa a través de Sergio Lizárraga con la MS.

No hay bioserie en puerta, lastimosamente a raíz de su problema con Estados Unidos, se detuvo el lanzamiento del dueto con Julio Iglesias y Ricardo Montaner por licencias discográficas con Universal.