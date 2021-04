Santiago Flores, de Sonora, pasa a la final de La Voz Kids

HERMOSILLO.- ¡De Sonora para todo México! El pequeño Santiago Flores acaba pasar a la final del reality show musical “La Voz Kids 2021”.

En una noche llena de emoción y entusiasmo, el hermosillense de seis años entregó todo su corazón y talento en la semifinal del reality show de Tv Azteca, para impresionar a su coach Camilo y que lo eligieran como uno de los finalistas de su equipo, compitiendo contra sus compañeritos, Óscar Patricio, Hannia, Luis Ángel Montes y Alex.

Si Camilo me llevara a la Semifinal, festejaría comiendo pizza, estando con mis amigos y también estaría súper feliz”, dijo Santiago.

Vestido con un elegante traje de mariachi, el pequeño interpretó la canción “No te creo, ni el bendito”, de Pedro Hernández

“La misión de Santiago en esta semifinal es seguir siendo él”, comentó Camilo antes de la presentación.

Luego de cantar el tema musical, los coaches se deshicieron en halagos para el pequeño sonorense.

“Qué cosa tan más adorable, como si hubiera vivido la canción en carne propia (..) Tú tienes un gran carisma”, comentó María José, quien se enterneció cuando Santiago le preguntó qué era el carisma.

“Cami, él es muy extraordinario, así que te felicito mucho porque con Santi podrías ganarte el corazón”, dijeron Mau y Ricky.

“Soy tu fan, me encanta lo que haces, que has evolucionado muchísimo, me encanta tu risa y me encantas tú”, dijo Belinda, quien fascinada al final le pidió agarrarle los cachetitos.

“Estoy orgulloso de ti, ese traje te queda fantástico, estoy orgulloso de ti, gracias por dejarme acompañarte, te quiero, es una gran alegría verte crecer y que disfrutes la música que te queda tan natural”, expresó Camilo.

Anteriormente, se coronó en las Batallas gracias a su excelente interpretación de “Cómo te voy a olvidar”, de Los Ángeles Azules.

Camilo supo que Santiago iba a triunfar en el programa desde la etapa de las audiciones en las que el pequeño cantó le conquistó el corazón con “Mi salón está de fiesta”, de Pedro Fernández, que hizo a los cuatro coaches girar sus sillas y rogarle por dejarle guiarlo en el programa.

Se presume que la gran final de “La Voz Kids 2021” será el próximo martes 27 de abril a las 19:30 horas (17:30 Sonora) por Azteca Uno.