Santa Fe Klan 'robó' a Christian Nodal su participación en 'Black Panther: Wakanda Forever'

Tijuana, Baja California.- Santa Fe Klan impresionó a los mexicanos cuando confirmó su participación con el tema 'Soy' en la banda sonora de la película 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Por ello, salió a relucir que esta propuesta iba para otro paisano. En una entrevista para un medio guatemalteco Christian Nodal confesó: Voy hacer la musicalización de Black Panther".

��| "Voy hacer la musicalización de Black Panther".



— Christian Nodal sobre sus próximos proyectos, para Más Música Guatemala. pic.twitter.com/SgNDHXaLUd — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 8, 2022

Santa Fe Klan 'reemplaza' a Nodal

Cuando se le cuestionó en Telediario al cantante de 'Mar y tierra' sobre si conocía sobre esta situación con Nodal respondió: "No, pero si me imagino que debieron haber recolectado muchas canciones porque a mi Camilo, a mi me dijo que me invitaba para hacer una canción para una película por si quedaba".

Además confesó no sabía sobre cual filme se trataba porque toda la información había sido confidencial hasta ese momento. Asimismo, compartió que duro tres horas escribiendo y grabando este proyecto.

Lo que escribí, lo escribí por la película y porque soy mexicano y soy raza de aquí de la gente"

puntualizó.

Finalmente, terminó la entrevista mostrando las 7 puntadas que tuvo tras lanzarse al público en Rosarito y bromeó afirmando "quería sacar mis poderes".