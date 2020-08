Sandra Echeverría rompe el silencio y habla de cómo superó el escándalo con Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez cuando dieron a conocer su ruptura, Sandra Echeverría a ocupó varios titulares de que sería la responsable de esta separación.

En aquel momento la actriz mexicana aclaró y negó completamente que esta noticia fuera verdad incluso retó al medio de comunicación que comprobará lo que se estaba afirmando.

Pero tiempo después fue que la actriz dio más detalles de como reaccionó su esposo

ante este escándalo.

Fue un momento duro y gracias a Dios mi esposo me apoyó y me decía:'no peles, no hagas caso', yo me engancho, él es más cool que yo", agregó la actriz para una entrevista con Univisión.