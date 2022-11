Sandra Echeverría rompe el silencio sobre su separación de Leonardo de Lozanne

Ciudad de México.- Tras la noticia de la separación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, ninguno de los dos había hablado al respecto.

Sin embargo, la actriz decidió acabar con las especulaciones que han surgido sobre el “truene” con el padre de su hijo Andrés.

A pesar de que la expareja ha sido muy hermética con respecto al motivo de su rompimiento sentimental, Sandra confesó durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación que pese a todo sigue existiendo amor entre Leo y ella.

“La realidad es que estoy tratando de mantenerlo como muy para nosotros, porque es un tema muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero pues hay que seguir adelante sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho amor en la relación”, explicó.

Desea mantener un trato cordial

De la misma manera, Echeverría destacó su deseo de mantener un trato cordial con el vocalista del grupo Fobia por el bien del hijo que procrearon en común.

“Para nada se trata de atacar el uno al otro, al contrario, entonces les agradecemos a todos ustedes (la prensa) también que nos han dado mucho respeto. Yo crecí con unos papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que mi hijo también creciera igual”, expresó.

Al respecto de lo que sucedió entre ellos para tomar la decisión de separarse, la intérprete comentó: “Yo creo que también cuando entiendes que la relación pasó a otro lugar, a lo mejor ahí es cuando estás en paz, estás bien con la otra persona”.

Mensaje a los medios

Por último, la artista aprovechó para enviar un contundente mensaje a los medios que han revelado las supuestas versiones que provocaron su separación del también actor.

“Están dispuestos a inventar historias con tal de buscar la nota amarillista, aquí no hay historia que sí… la verdad es que hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación, no tenemos odio, no tenemos nada, al contrario, nos amamos, nos queremos y simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos”, recalcó.