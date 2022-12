Sandra Echeverría asegura estar en paz tras separación con Leonardo de Lozanne

Ciudad de México.- La actriz Sandra Echeverría sigue enfrentando a los medios después de que se confirmara su ruptura con el cantante Leonardo de Lozanne, con quien tuvo un hijo.

Aunque hasta ahora la expareja no ha revelado los detalles sobre la razón por la que se separaron, por ahora Sandra asegura que se encuentra bien y al pendiente de su hijo Andrés.

Creo que lo más importante es amarse uno mismo, estar en paz con uno mismo y si yo estoy bien mi hijo va a estar bien, entonces hay que seguir para adelante con todo. Estoy bien, estoy tranquila y estoy en paz”

Dijo durante su paso por la alfombra azul de una reconocida publicación.

Días buenos y malos

Posteriormente, al encontrarse con las cámaras del programa Hoy, la cantante y actriz se sinceró y desveló que no todos los días han sido buenos desde su rompimiento con el integrante del grupo Fobia.

“Estoy tranquila, la verdad es que obviamente es un proceso, de repente estás bien, de repente te sientes más triste, uno está vulnerable, está pasando por un momento complicado”, declaró.

Sin embargo, la intérprete de 37 años quiso dejar en claro que se encuentra en los mejores términos con su expareja.

“Como he dicho anteriormente, no hay nota amarillista, no hay odio, no hay malas ondas, al contrario, hay mucho amor, hay mucho respeto de parte de los dos”, remató.