Sandra Becerril abre la puerta de una casa poseída

Desde muy niña Sandra Becerril estuvo conectada con las historias de espantos, y no sólo las que le contaban o las que veía en el cine, sino las experiencias que ella misma vivía. Así que no es extraño que, desde joven, haya decidido escribir sobre este tipo de historias.

La escritora y guionista mexicana, nominada al Ariel 2020 por Mejor guion adaptado por "Desde tu infierno" y autora de las novelas "La calle de las brujas", "Tu cadáver en la nieve" y "Antes de mí", acaba de lanzar su nuevo libro "El silencio de todos los muertos", una historia que ocurre en una casona de la Ciudad de México, en los 80, donde la autora entreteje ficción y realidad.

"Yo convivía mucho con estas historias y ya tenía ganas de escribir sobre una casa embrujada, pero no quería que fuera como la conocemos, en la que entra una familia y hay fantasmas que los asustan y hay desgracias, hice mucha investigación para que fueran las historias con las que más se identifica la gente, que todavía tienen en el inconsciente colectivo, y que fueran mucho más profundas, no es una casa embrujada, es una casa que está poseída, y debajo de ella hay muchas otras historias que se entretejen con las historias del ex Convento de Culhuacán", dijo.

La novela, publicada bajo el sello Editorial de Otro tipo, cuenta las experiencias de cada uno de los integrantes de la familia que llega a vivir allí.

"Son cuatro personas las que habitan la casa y cada capítulo está visto desde el punto de vista de cada personaje, entonces, hay un capítulo de la mamá, del niño, de la protagonista, y se cuelan incluso otros personajes, gracias a estos puntos de vista podemos conocer como lectores qué es lo que piensan los personajes sin que necesariamente lo sepan los otros integrantes de la historia".

Escribir el libro, dice, le tomó alrededor de tres meses, pero la investigación requirió dos años, pues además, incluye una línea del tiempo.

Celebrando este lanzamiento, Sandra lamentó que la pandemia todavía no permita que se realicen festivales presenciales, pero mientras tanto, está transformando "El silencio de todos los muertos" en un guion para televisión, pues no descarta que en algún momento pueda presentarse esta posibilidad.

Actualmente la editorial está haciendo envíos del libro en la Ciudad de México y toda la república.