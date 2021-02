San Valentín: cinco propuestas de matrimonio al estilo Hollywood

ESTADOS UNIDOS.- En este mes del amor las historias de romances sacados de cuentos de hadas abundan. Entre las celebridades hay miles de anécdotas por contar, pero la que más ilusiona a todos es aquella donde deciden dar el paso y comprometerse con los amores de sus vidas.

Lo típico para pedir matrimonio es una cena romántica y una sola pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”. Sin embargo, estos famosos hicieron uso de su creatividad con tal de hacer de aquella fecha algo inolvidable para sus novias (y novio).

Para estas parejas de celebridades, el acto de arrodillarse y entregar un anillo para ganarse un "sí" de enamorados no fue suficiente, esto es lo que hicieron para decir la pregunta más importante de sus relaciones "¿Te quieres casar conmigo?".

Kanye West y Kim Kardashian

Como era de esperarse, la excéntrica pareja debía comprometerse a la talla de su fama. El músico Kanye West quiso demostrarle a la estrella de reality show todo su amor al pedirle matrimonio cuando cumplió 33 años.

Todo ocurrió en una celebración donde rentó el estadio AT&T Park en San Francisco; ahí, en un pantalla enorme, proyectó el mensaje “¡Por favor, cásate conmigo!”. Luego de que Kim le diera el sí, el rapero le puso en el dedo un anillo con un diamante de 15 quilates.

La pareja está casada desde mayo de 2014 y han tenido cuatro hijos hasta ahora: North, Saint, Chicago y Psalm.

PINK y CAREY HART

La pareja se conoció en 2001, pero no fue hasta 2005 que la interprete de So What tomó la iniciativa de dar el siguiente paso con su en ese entonces novio, el expiloto profesional de motocross, Carey Hart.

Pink narró que todo ocurrió mientras Hart estaba en una carrera. Mientras el deportista pasaba donde estaba la cantante, esta se levantó de la grada donde se sentaba y alzó un cartel grande que decía “¿Te quieres casar conmigo?”.

Al principio no recibió respuesta alguna de su pareja, por lo que tuvo que añadir al cartel “¡Lo digo en serio!”, a lo que Hart se apresuró en su siguiente vuelta para poder ir a besar a la cantante y darle el sí.

Han estado casados desde 2006 y, a pesar de haberse separado dos veces, hoy en día su amor es inmenso al lado de su dos hijos: Willow Sage y James Moon.

EVA LONGORIA Y JOSÉ ANTONIO BASTÓN

El empresario mexicano aprovechó un viaje que hizo a Dubai con Eva Longoria, con quien salía desde 2013. En la gran ocasión aprovechó el paisaje desértico para hacer un escenario que decoró con alfombras persas y cojines de estampados varios. De ahí le dio a su ahora esposa un costoso y llamativo anillo de rubí.

De hecho, cuando ya estuvieron a punto de irse de aquella ciudad, Bastón le hizo una segunda propuesta de matrimonio a Eva Longoria frente al Taj Mahal, a lo que por supuesto la actriz volvió a aceptar. Llevan casados desde 2016 y tienen un hijo juntos.

KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM

La cantante de pop decidió darle otra oportunidad al amor en 2016 cuando comenzó un noviazgo con el actor Orlando Bloom. A pesar de las rupturas que tuvieron en este periodo, la pareja dio el siguiente paso en pleno día de San Valentín de 2019.

Llegó a contar que desde que vio a su pareja en el restaurante italiano donde acordaron, supo que algo ocurriría. “Llegué y cuando lo vi noté que se acababa de rasurar y que no llevaba sus tenis. Ordenábamos nuestra comida y todo, pero no dejaba de preguntarme ‘¿Quién es esta persona?’”.

Luego de la comida, los novios fueron a un helicóptero para dar un paseo. Fue ahí donde Bloom trató de hacerle la gran pregunta, pero, recuerda la interprete de Roar, tuvo problemas para sacar el anillo de su caso, de modo que hizo que se le rasgara el bolsillo donde lo tenía. De cualquier forma, luego de que Perry le diera el sí, fueron recibidos por amigos y familiares de ambos. A pesar de que todavía no se han casado, ya tienen una hija juntos.

JACQUELINE BRACAMONTES Y MARTÍN FUENTES

La pareja apenas llevaba 8 meses de noviazgo cuando el piloto de carreras supo que quería pasar el resto de su vida al lado de la actriz y reina de belleza. Fue por ello que decidió aprovechar un viaje para esquiar.

Según contó Bracamontes, su ahora esposo contrató un show llamado Fire And Ice, donde esquiadores se daban marometas en un aro de fuego. Al final del acto, los participantes del acto sacaron una pancarta enorme que decía “Jacky, ¿quieres casarte conmigo?”, a lo cual la actriz aceptó entre lágrimas y mucha emoción.

Jacky y Martín llevan casados desde 2011 y tienes dos hijas juntos: Jacqueline y Carolina.