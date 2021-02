San Valentín: ¿Quienes son los actores turcos que se están robando el corazón de los televidentes?

CIUDAD DE MÉXICO.- Las series turcas se multiplican en la parrilla televisiva y parece que han llegado para quedarse. Las románticas tramas marcadas por historias de amor imposibles, traición y dramáticos giros han enganchado a miles de espectadores, convirtiendo a sus estrellas en ídolos no solo en Turquía sino en medio mundo.

El cóctel perfecto es el compuesto por los atractivos protagonistas, que luchan contras las casi siempre adversas circunstancias para hacer realidad un sueño. Ahora que se acerca uno de los días más románticos del año, San Valentín, repasamos los nombres de estos actores que más nos enamoran cuando le damos al mando.

Comencemos por Can Yaman, que abrió las puertas de Turquía a muchos espectadores gracias a Erkenci Kus: pájaro soñador. A sus treinta años, el intérprete, que dejó una prometedora carrera en Derecho, para perseguir su pasión, no ha hecho más que provocar suspiros.

Apasionado del deporte y en excelente estado de forma, uno de sus máximos atractivos sin duda, Yaman se ha convertido en protagonista de un potente fenómeno fan que se extiende por Europa.

País que pisa, país que enloquece, como se pudo comprobar cuando recaló en España. Hace poco más de un año, aseguró que su corazón estaba libre, aunque unas recientes fotos con la italiana Diletta Leotta indican que ella es la afortunada que lo ocupa ahora. En Divinity se emite actualmente Matrimonio por sorpresa, una de sus primeras ficciones

En el mismo canal se emite cada tarde Trampa de amor, la historia de dos jóvenes pertenecientes a dos mundos opuestos que se enamoran de la manera más inesperada. No contaremos más para no hacer spoilers. El protagonista masculino es Çağlar Ertuğrul, cuya primera opción profesional tampoco era la interpretación. Tiene 33 años y se formó como ingeniero mecánico en la Universidad de Koç. Le gustan los gatos, tiene uno al que adora, los coches de lujo y pasar el día en la naturaleza. Uno de los actores a los que admira es Jake Gyllenhaal, al que dicen se parece. ¿Tú qué opinas?

Kerem Bürsin es uno de los artistas casi tan admirado como Can Yaman. Protagoniza la serie Love is in the air, que estrenó Mediaset hace apenas unas semanas. Tiene 33 años y una vida nómada que le llevó, como él mismo enumeró en HELLO! Turquía, de Abu Dhabi a Texas o de Indonesia a Noruega. Se licenció en Comunicación y Marketing, pero un día tuvo claro que lo suyo era ponerse frente a una cámara. Admira a actores como George Clooney, Muhammad Ali y Viggo Mortensen. Entre sus gustos está el deporte, la fotografía y escribir guiones (de hecho tiene uno en el que lleva trabajando cuatro años)

Mi hogar, mi destino sigue la historia de Zeynep, una niña nacida en hogar humilde que es adoptada por una familia adinerada. Sin embargo se sentirá siempre fuera de lugar, hasta que años más tarde, convertida en una inteligente, bella y culta joven, su madre biológica decide recuperarla. Junto a su familia verdadera conocerá al amor de su vida, Medhi (Ibrahim Celikkol). El artista es toda una celebridad en Turquía desde que en 2008 protagonizara su primera serie, aunque no ha dejado de trabajar desde entonces, rodando incluso alguna película. Su familia es su pasión como demuestra en sus perfiles sociales posando con su mujer, la arquitecta Mihre Mutlu, y su hijo, Ali, que tiene un año

Furkan Andıç es Tankut en la serie Dulce venganza (Divinity), un hombre que tras abandonar el país y sus estudios por el rechazo de una mujer ve la oportunidad de cobrarse su venganza cuando sus caminos vuelven a cruzarse (él se ha convertido en un chef de éxito). Furkan se confiesa una persona positiva y que es feliz con las pequeñas cosas. ‘No soy de los que viven en la exageración. Mucha gente que me conoce lo puede decir’ asegura. Uno de los deseos que tiene lo expresa así: ‘Dejar todo a un lado y establecerme en una isla tropical.

Buğra Gülsoy (Fatmagül, Te amaré toda la vida) y la estrella infantil Beren Gökyıldız (Madre) se meten en la piel de Demir y su hija Öykü en la serie Mi hija. El personaje de Buğra Gülsoy ha logrado enternecer a los espectadores por la relación que mantiene con la niña, de la que se va encariñando a pesar de las complicadas circunstancias personales que atraviesan (¡no haremos spoilers!).

El actor tiene 38 años y, antes de dedicarse al cien por cien a la interpretación (empezó a actuar cuando tenía 13 años), estudió arquitectura. Le gusta además escribir -publicó su primera novela, Birinci Kiyamet: Günesin Battigi Yer (‘El primer día del juicio final: donde se pone el sol’) en 2019-, es diseñador gráfico y fotógrafo. Está casado desde 2018 con Nilüfer Gürbüz, hija de un exfutbolista turco con la que tiene un hijo, Cem, que nació en abril de 2019. El actor ya había estado casado con la actriz turca Burcu Kara, matrimonio que duró apenas un año (de 2011 a 2012)