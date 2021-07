Representante de Sammy Pérez defendió a Eugenio Derbez y asegura que desde el primer momento el actor se comunicó con ellos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras saberse que el comediante Sammy Pérez se debatía entre la vida y la muerte en un hospital después de ser diagnosticado con Covid-19, Eugenio Derbez fue criticado en redes por no manifestarse al respecto, pero el representante de Sammy lo defendió.

El pasado 16 de julio, Sammy Pérez, actor que alcanzó la fama tras participar en varios de los programas de comedia de Eugenio Derbez, fue hospitalizado de gravedad por Covid-19, y el lunes 19, fue intubado por la deficiencia en su respiración.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Erick De Paz, representante artístico del comediante, reveló en un video que Sammy ingresó en estado crítico de salud y sólo le funcionaba el 60% de sus pulmones, por lo que su familia autorizó para que lo conectaran a un respirador artificial.

Ante la lamentable noticia, decenas de compañeros actores y amigos de Sammy, manifestaron sus palabras de aliento para su compañero por medio de sus redes sociales, pero lo que escandalizó es que Eugenio Derbez no había dado alguna declaración.

Como era de esperarse, cientos de “haters” comenzaron a tundirlo en las distintas plataformas y lo llamaron mal agradecido, ya que Sammy le había ayudado a elevar sus niveles de audiencia cuando trabajó en sus programas, uno de ellos XHDRBZ.

Fue hasta el 20 de julio que Eugenio subió un video en el que explica su situación y el porqué no había hecho público su sentir, aclarando que desde un principio se comunicó con la familia de su colega y amigo para saber sobre su situación de salud, pero no es su estilo pregonarlo.

“Aquí estoy, solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces, para aquellos que están preocupados que si dónde estoy, aquí estoy, nada más que la ayuda, yo creo, que no se presume ni se cacarea, se da y punto”, dijo.

La estrella de “No se aceptan devoluciones” dejó entrever que había ofrecido algún tipo de ayuda económica para ayudar a disminuir la deuda de su amigo, ya que comentó que también se había comunicado al hospital para averiguar la situación.



“DESDE EL PRIMER MOMENTO EUGENIO SE COMUNICÓ”: ERICK DE PAZ

Tras el escándalo surgido con Derbez, el representante de Sammy, Erick De Paz, dejó claro en un video que Eugenio sí se comunicó con ellos desde un principio y que ya lo había aclarado en alguna entrevista, lamentando lo sucedido en la Red.

Eugenio, desde el primer momento, se puso en contacto con nosotros, con la familia, también de Sammy, con Jessy, y obviamente si todo esto fuera un show, Eugenio no se prestaría a todo esto”, expresó el empresario, haciendo referencia a la ayuda que están solicitando para liquidar la deuda del hospital.

Aclaró, también, que lo importante es Sammy y su pronta recuperación, y solicitó a sus fans dejar de hacer polémica a costa de la enfermedad del comediante.



Declaraciones a partir del minuto 09:20