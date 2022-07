Samadhi Zendejas reacciona a supuesto romance con Yolanda Andrade

MÉXICO.- Luego de que en redes circulara un rumor entre un supuesto romance entre Yolanda Andrade y Samadhi Zendejas a quien recordamos por la telenovela 'Atrevete a Soñar', la actriz responde a esta noticia.

Samadhi hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram y dejó claro el tema sobre sus preferencias, luego de que fue cuestionada por Luis Ernesto "El Güero" Franco y Uriel del Toro, con quienes comparte créditos en la serie 'Falsa identidad'.

Yo no podría andar con un actor, mi novio... Dios me libre", dijo la actriz. "Los dos son un espectáculo de hombres, los ves y dices qué bombón, pero yo soy muy celosa o sea ustedes saben también que me gustan un poquito gorditos, entonces a mí que sea gordito, que sea godín, que no sea actor y que no ande besuqueando ahí a muchachonas porque yo ahí si no puedo", agregó.