Sam Smith pide que se refieran a él como 'they' o 'them' en lugar de 'he'

REINO UNIDO.- Sam Smith ha pedido que amigos y familiares se refieran a él como "they" y no "he", después de reconocerse como no binario.

‘‘Hoy es un buen día, así que aquí va. He decidido cambiar mis pronombres a ‘’THEY/THEM’’ ❤ después de toda una vida de estar en guerra con mi género. He decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera. Estoy muy emocionado y privilegiado de estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estoy muy nervioso por anunciar esto porque me importa demasiado lo que la gente piensa, ¡pero a la mie%&$ Entiendo que habrá muchos errores y errores de género, pero todo lo que pido es que por favor intente. Espero que puedas verme como me veo ahora. Gracias’’, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que ser ‘’no binario’’ es uno de los muchos términos utilizados para describir a las personas cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina. Las personas que no son binarias también pueden usar otros términos como género no conforme, queer o genderqueer.

En cuanto a los pronombres ‘they’ o ‘them’, recordemos que no se refieren a un solo genero en particular, al contrario de ‘he’ o ‘she’. Por lo que el cantante está pidiendo utilicen THEY/THEM en su lugar.

Smith continuó afirmando que aún no está listo para explicar lo que significa ser no binario, pero aclara que hará su máximo esfuerzo para hacerlo.

‘‘PD. Todavía no estoy en etapa de hablar elocuentemente sobre lo que significa ser no binario, pero no puedo esperar el día que soy. Así que por ahora solo quiero ser VISIBLE y abierto. Si tiene preguntas y se pregunta qué significa todo esto, haré todo lo posible para explicarlo, pero también he etiquetado a continuación a los seres humanos que luchan la buena batalla todos los días. Estos son activistas y líderes de la comunidad no binaria / trans que me han ayudado y me han dado tanta claridad y comprensión’’, finalizó.

Esto se produce después de que Smith agradeciera al presentador de Hits Radio James Barr por un tweet que se refería al cantante como "they".

“Acabo de entrevistar a @samsmith y sonaban tan felices y libres y más ellos mismos que nunca. me ha hecho sentir que el mundo es un buen lugar de nuevo @hitsradiouk ", señaló.