Sam Smith estrena nuevo sencillo

Tijuana, Baja California.- ¡Sam Smith está de regreso! Luego de un tiempo sin saber de él, nos trae con su vuelta a la escena musical, un nuevo sencillo titulado 'Love me more' junto a un video en que nos podrá a llorar.

La letra habla sobre ese sentimiento de desear se alguien más pero también de la necesidad de amarse. Aunque conserva el estilo del cantante, contiene un ritmo alegre de fondo.

Estoy encantado de anunciar el lanzamiento de mi nueva canción Love Me More. Se siente como la manera perfecta de comenzar este nuevo capítulo contigo. Me tomó toda una vida poder expresar este tipo de alegría y honestidad en mi música y estoy muy feliz de tenerlos a todos aquí conmigo. Espero que les guste... bienvenidos al comienzo de una nueva era. Esto va a ser divertido.