Sam Raimi regresa a Marvel con “Doctor Strange 2”

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las películas que formará parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) será "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Luego de la salida de Scott Derrickson como director, surgió el rumor de que Sam Raimi tomaría las riendas del filme.

El director de primera trilogía de "Spider-Man" habló para el medio ComingSoon, en donde mencionó ser un gran fanático del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. "Me encantaba Doctor Strange desde niño, pero siempre ha estado detrás de Spider-Man y Batman para mí. Probablemente esté dentro de los primeros cinco personajes de comics".

Raimi también recordó la escena de Spider-Man 2 donde hace mención al "Hechicero Supremo" y confirmó que trabajará en la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch, aunque no precisó la función que realizará.

Fue muy original, pero cuando tuvimos ese momento en 'Spider-Man 2', no tenía idea de que estaríamos haciendo una película de Doctor Strange, así que fue muy divertido para mí que esa línea casualmente estuviera en la película. Debo decir que desearía haber previsto que estaría involucrado en el proyecto".

Se tiene previsto que "Doctor Strange 2" se estrené el 5 de noviembre del 2021, sin embargo, debido a la cuarentena por el coronavirus, Marvel podría modificar las fechas de sus próximos estrenos.