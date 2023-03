Sam Neill, actor de Jurassic Park se sincera sobre su lucha contra el cáncer de sangre en etapa 3

Ciudad de México.- El actor Sam Neill quien interpretaba el papel del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, hablo de su tratamiento de cáncer de sangre en etapa 3.

El actor de 75 años reveló la noticia durante una entrevista para The Guardian en la que habló del lanzamiento de su próximo libro de memorias, mismo que lleva el título ‘Did I Ever Tell You This?’ (¿Alguna vez te dije esto?’).

Habla de su diagnóstico

Sobre la enfermedad, Neill contó que fue en marzo del año pasado cuando experimentó glándulas inflamadas por primera vez, mientras se encontraba realizando la publicidad de Jurassic World Dominion.

Tras acudir al médico, se le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico. En concreto, los médicos le diagnosticaron “un feroz tipo de linfoma no Hodgkin agresivo”.

Inmediatamente, el intérprete comenzó a recibir quimioterapia, pero no fue de mucha ayuda, pues comenzó a fallar. Afortunadamente, tras recibir un nuevo medicamento, Sam ahora se encuentra libre de cáncer; aunque tendrá que medicarse mensualmente de por vida.

Libro memorial

Por otra parte, el artista manifestó que su libro no es una memoria sobre el cáncer, sino que su enfermedad forma un “hilo en espiral” a lo largo de la narración.

No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”

puntualizó.

Sobre su enfermedad, el actor confesó que una de las cosas que más extrañó fue el pelo, el cual perdió después de la primera ronda de quimioterapia. “Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco”, expresa Sam en sus memorias.