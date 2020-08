Salvador Zerboni no se arrepiente de su romance con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Salvador Zerboni reveló que no se arrepiente de haber contado algunos detalles de su romance con Alejandra Guzmán, luego de que en una entrevista de televisión diera a conocer que con ella probó las drogas por primera vez.

“No se dijo absolutamente nada malo, más que la realidad, salí con ella y dejé de salir con ella porque no me gustó el ambiente… tan, tan. Entonces al que le guste bien y al que no también”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Inclusive, el histrión subrayó que la pasó muy bien con la rockera a pesar de la diferencia de edades que existe entre ambos. “No estoy hablando absolutamente mal de nadie, ni estoy dando detalles de ella, que parte fue una gran pareja mía y me divertí bastante en su momento, no se trata de buscar el morbo”.

Cabe recordar que Zerboni relató en aquella entrevista que no se había enamorado de Alejandra Guzmán y detalló la forma en que su madre la corrió de su casa, pues no la consideraba buen partido para él.