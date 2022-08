Salvador Zerboni: “Soy un campeón sin corona [...] por no victimizarme”

Tijuana, Baja California.-Salvador Zerboni e Ivonne Montero llegaron a la final de La Casa de Los Famosos 2, sin embargo, la mexicana fue quien se llevó el triunfo.

Los fanáticos del programa aseguraron que el actor se mostró molesto al no haber sido elegido como campeón. Servoni dio una entrevista para el programa Primera Mano y dio más detalles sobre ese momento.

Yo no me arrepiento absolutamente de nada, cómo me voy arrepentir de enojarme de no ganar después de estar 100 días encerrado, por su puesto que uno se enoja, son sentimientos reales, no tienen nada de malo. Tampoco la iba a sacar en hombros”