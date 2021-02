Salma Hayek se siente ofendida por los comentarios que afirman que se casó con Francois-Henri Pinault por su fortuna estimada en 33.2 mil millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras festejar San Valentín y su aniversario de bodas número doce, la actriz mexicana Salma Hayek reveló para Dax Shepard en su podcast “Armchair Expert”, que se siente ofendida por los que han dicho que se casó con Francois-Henri Pinault por interés.

Según la información del Daily Mail, Salma aseguró que aún y lo que se diga de ella y su matrimonio, la relación con su esposo es bastante sólida, ya que ambos se tienen gran amor y respeto, y la gente no ve “la magia” que hay en su esposo, del cual se enamoró.

Sabes que la cosa es que en las imágenes no puedes comenzar a adivinar la magia en él. Me ha hecho ser una persona mucho mejor y crecer de una manera tan buena y saludable. Y sabes, cuando me casé con él, todo el mundo dijo: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero'. Estoy como: ''Sí, lo que sea, perra. Piensa lo que quieras: 15 años juntos, y estamos muy enamorados'”, expresó.

Y es que se cree que el CEO de “Kering” y presidente de “Groupe Artémis” cuenta con un patrimonio neto estimado de 33.2 mil millones.



Al principio no le interesaba

Salma afirmo que en la actualidad tiene una relación fuerte con su esposo, pero cuando conoció a Francois-Henri no le interesaba, ya que pensaba que por ser un hombre rico no tenía buenos sentimientos y que era my materialistas, pero se dio cuenta que no y se supo ganar su corazón.

Además, estuvo casado con la modelo Linda Evangelista con quien tuvo dos hijos: Francois, de 20 años y Mathilde, de 19.

“Y yo tenía eso por cierto. Era lo último que quería, no era mi tipo en absoluto. Y entré con las ideas preconcebidas y él (derritió) todas. Mi chico termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido, y créanme, tiene muchas responsabilidades, (con una) gran sonrisa en su rostro, feliz de estar en casa, feliz de vernos a mí y a los niños, hacernos reír”, agregó.

Cuando la familia sale de vacaciones, la veracruzana asegura que su marido se desconecta por completo de su trabajo y se apega a las necesidades de su familia, por eso considera que es un insulto para él pensar que no puede retener a una mujer por él mismo, si no es por su dinero.

“Así que no es solo un insulto para mí, no soy yo el único que está siendo juzgado: 'Oh, ella es actriz, va por el dinero'. No pueden empezar a imaginar la alegría que es ese ser humano", resaltó.

Salma Hayek, de 52 años de edad y Francois-Henri Pinault, de 58 años, tienen 15 años de relación, 12 años de matrimonio y comparten a Valentina, de 13 años de edad.