Salma Hayek revela tráiler de ''El Gato con Botas: El último deseo''

Ciudad de México.- La actriz Salma Hayek mostró a sus seguidores el tráiler de la película 'El gato con botas: El último deseo' donde colaborará con Antonio Banderas como voz protagonista.

Después de más de diez años desde que El gato con botas llegó a la pantalla grande con Shrek, la artista confesó que sería a finales de año cuando se estrenaría dicho proyecto.

¡Mira el nuevo tráiler de #PussInBoots: The Last Wish solo en los cines el 21 de diciembre!”

Escribió la intérprete nacida en Veracruz junto a las imágenes.

Cabe señalar que este es el sexto filme en el que la mexicana y el español comparten créditos, pues El Mariachi, Desperado, Frida, Once upon a time in Mexico y Spy Kids 3-D Game Over completan la lista.

Al elenco integrado por Antonio y Salma, se le suman personalidades como Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos: México), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) y Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Por su parte, la artista nominada al Oscar por dar vida Frida Kahlo en 2002, vive un momento inmejorable como actriz tras su participación en The House of Gucci y su papel con Marvel en The Eternals.