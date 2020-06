Salma Hayek recuerda cumpleaños de Prince con emotivo mensaje

Salma Hayek recordó este domingo el cumpleaños del cantante Prince quien hoy estaría celebrando sus 62 años.

Prince falleció el 21 de abril de 2016. Hayek le dedicó un emotivo mensaje y mencionó algunas cosas que hacía con él y que ahora extraña.

“Con todo lo que está sucediendo, tal vez muchas personas olviden que hoy es el cumpleaños de Prince. pero no yo. Extraño nuestras conversaciones de dos horas por teléfono más que nunca y cada vez que veo las noticias me pregunto qué pensaría, qué canción escribiría. Hermano, cómo me gustaría que estuvieras aquí viviendo este momento que tanto soñaste y esperabas. Feliz cumpleaños, ya comenzó!!”.

Su publicación tuvo casi 200 mil me gusta y más de mil quinientas reacciones.

Algunas de ellas fueron “Que bellas palabras!”, “Wow so awesome. Happy birthday to an undeniable legend.” En la foto que compartió ambos están sentados en un sofá compartiendo una conversación.