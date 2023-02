Salma Hayek reconoce que no quería casarse con Pinault

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek mantiene una de las relaciones más sólidas con el empresario francés François-Henri Pinault. Sin embargo, recientemente reconoció que no se sentía lista para casarse con él, y que su familia casi la obligó.

De acuerdo con Quién, la pareja llevaba tres años de noviazgo y ya habían tenido a su hija Valentina Paloma, quien ahora tiene 15 años de edad.

El 14 de febrero del 2009 fue la boda civil, y dos meses después celebraron con una gran fiesta, rodeados de amigos y familiares.

Durante una entrevista con Glamour reveló que cuando por fin le dio el sí a Pinault, planeó no llegar a la boda. "Estaba nerviosa. Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no me presentaría ese día, ni lo haría”, recalcó.

¿Por qué no se quería casar?

Si bien amaba a su pareja, le tenía miedo al matrimonio. Y aunque en aquel entonces se sintió presionada por su familia, que prácticamente no le “opción”, se sintió feliz al descubrir que al casarse nada había cambiado entre ellos.

La actriz siente que está al lado del hombre correcto porque es “un hombre increíble, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y también sabe cómo cuidarlas", señaló.