Salma Hayek habla de lo gratificante que son los días sin maquillaje

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek fue la estrella que protagonizó la entrevista de esta semana para la revista People en ‘‘Beautiful Issue’’, en donde ya han participado famosas como: Gwyneth Paltrow, Rita Wilson y Sarah Paulson.

La actriz habló sobre el tema de la belleza, especialmente qué es lo que ha hecho ella para mantenerse linda. Incluso contó sus anécdotas de cuando era una adolescente.

"Comencé a usar maquillaje a los 14 años, pero traté de fingir que no lo estaba usando porque no me lo permitieron. Limpiaba el cepillo de la máscara y lo pasaba muy suavemente sobre mis pestañas, me ponía unos labiales transparentes y luego me los aplicaba y me los frotaba en las mejillas. Siempre asegurándome de que no haya brillo”, aseguró.

La famosa afirmó que no solo era talentosa maquillándose a sí misma, sino a otras personas, las cuales llamó ‘‘sus clientes’’.

"De hecho, comencé a maquillar a otros cuando tenía 13 años. Tenía muchos" clientes... Tengo que decir que fui bastante buena", señaló.

Aunque siempre ha gustado del maquillaje, Salma agregó que aprecia los momentos en los que no lo necesita.

"Normalmente, cuando no [usas maquillaje], es porque te encuentras en una situación en la que no sientes la presión de verte mejor, hay una sensación de estar presente sin necesidad de impresionar a nadie", explicó.

En cuanto a cómo la ha pasado durante esta cuarentena.

“Al comienzo de la cuarentena sentí que tenía que aprovechar este tiempo: ser muy productivo en la casa, hacer ejercicio o meditar más. Pero luego me di cuenta de que ya tenía muchas expectativas y presión para lograr mucho en este momento", mencionó "De hecho, tengo tiempo de mirar a mi esposo e hija mientras duermen y me encanta".