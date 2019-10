¿Salma Hayek fue parte del supuesto "prosticatálogo" de mujeres de Televisa?

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin duda Salma Hayek es una de las actrices más famosas que han existido en México, pero hay un mito sobre su persona y cómo logró la fama.

Y es que tras las declaraciones que hiciera Kate del Castillo sobre la existencia de un presunto catálogo de mujeres a las que Televisa ofrecía a empresarios habría estado en esa lista el nombre de la veracruzana.

Del Castillo causó tremenda polémica tras contar dentro de su documental ‘Cuando Conocí al Chapo’ que las actrices de Televisa eran sexualizadas en reuniones con publicistas y ofrecidas en un catálogo.

En las comidas de publicistas, eras básicamente una elegida, así que ¡wow! si te invitaban… porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, quienes compran los tiempos de aire”, dijo.

Se dice que en ese libro estaba la cara de Salma, que comenzó su carrera haciendo telenovelas en dicha empresa en los años ochentas.

Alejandra Ávalos confirmó la existencia del catálogo y dijo haber recibido invitaciones para ser parte de ese cuaderno que ofrecía “favores sexuales” a publicistas y directivos de la empresa.

“Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, aclaró la estrella.

Las sumas que le ofrecían llegaban hasta “1 millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”, la actriz dijo que esa llamada había sido hace alrededor de 25 o 30 años, pero que hace 5 le volvieron a insistir.

Hayek nunca ha ofrecido comentarios para desmentir o validar la información.

La afamada actriz empezó a actuar en telenovelas en las que, asume, no la cogían por su talento sino por su cuerpo.

Y eso que su físico no siempre fue tan despampanante: En el colegio le tuvo que rezar a Dios alguna vez para que le "diera" pecho. "Está claro que me oyó", dijo.

Cuando llegó a Estados Unidos le costó hacerse un hueco por ser latina: Llamaba ella misma a los representantes, les enseñaba vídeos de lo bien que lloraba... Le llegaron a decir que no llegaría lejos porque su acento recordaba al de una sirvienta. Solo le ofrecían este papel y el de prostituta, según declaraciones de ella misma.

Hoy cuenta con una sólida carrera y está casada con François-Henri Pinault, presidente del grupo de artículos de lujo y distribución Pinault-Printemps-Redoute (PPR), propietaria de marcas como Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga y Puma, de la casa de subasta Christie's, La Redoute, el semanario conservador Le Point, el canal de televisión TF-1, con participación en el periódico Le Monde, en FNAC y en el equipo de fútbol Stade Rennais.

En marzo de 2007, anunció que estaba embarazada y comprometida con el empresario francés y el viernes 21 de septiembre del mismo año, dio a luz en un hospital de Los Ángeles, California, a una niña a la que bautizó con el nombre de Valentina Paloma Pinault-Hayek, que pesó 3 kilos con 374 gramos.