Salma Hayek da la bienvenida a Johnny Depp a Instagram con icónica foto

LOS ÁNGELES.-Salma Hayek compartió una foto con el actor Johnny Depp y le dio la bienvenida a Instagram.

La actriz mexicana compartió la imagen en la red social donde se le veía vestida de blanco y a Depp de negro con una bebida.

La fotografía corresponde al festejo de cumpleaños realizado a Frank Sinatra en el año de 1995.

La foto ya tiene más de 100 mil me gusta, y decenas de cometarios.

Cabe recordar que ambos trabajaron en la cinta Once Upon a Time in Mexico, en la que también estuvo Antonio Banderas.