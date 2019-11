Salma Hayek comparte foto con su padre sin una gota de maquillaje

LOS ÁNGELES.-Salma Hayek compartió una fotografía con su padre, quien recientemente cumplió 82 años.

En una imagen en sus redes sociales, se le podía ver con el hombre que le dio la vida a la guapa actriz mexicana.

En el post ella escribió: “Ayer me tomé esta foto con mi padre, quien hoy cumple 82 años. Gracias por esos genes libaneses papá.”

Cabe mencionar que en la foto Hayek aparecía sin una gota de maquillaje, sin embargo, lucía radiante, cosa que notaron sus seguidores.

Su seguidora @sydney5533881111 le dijo: “I love you very much salma (te amo mucho Salma) (sic)”.

Por su parte, @mahlialone le señaló: “You resemble your dad (te pareces a tu papá) (sic)”.