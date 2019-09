Salma Hayek protege a México

"¿Qué es lo mejor que puedo hacer por México? ¿Enojarme y hablar de la violencia, el feminicidio…?", cuestionó Salma Hayek la mañana de este martes.



"Todo me preocupa", dijo.



La actriz llegó a México en el marco de la presentación de la serie "Monarca".



Al estar de visita en el país habló sobre por qué no acostumbra compartir en sus redes sociales cosas que tengan que ver con las problemáticas nacionales, pues considera que con eso no se solucionan.



"Si yo lo pongo no van a hacer nada en México con un post en Instagram pero se va a enterar el resto del mundo. Atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar con el turismo, con personas que están tratando de invertir en México, con la imagen del país", comentó en conferencia de prensa.



"No es que no ponga más de lo que pasa en México en las redes sociales porque me interese menos sino porque es mi manera de protegerlo", aseguró.